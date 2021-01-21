В Уфе завершилось судебное следствие по делу об убийстве топ-менеджера УМПО

Второе исследование, проведенное Сергеем Подколзиным, увенчалось выводами о том, что ни один из 17 скриншотов WhatsApp-переписки, представленных Федором Токаревым в ходе следствия, как доказательства его переговоров с Сергеем Евстафьевым, не мог быть выполнены на телефонах Samsung моделей J5 или J7, как об этом говорил следователям Токарев. Кроме того, специалист установил, что эти скриншоты были подвергнуты редактированию и сделаны как минимум на двух разных телефонах.