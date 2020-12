В Башкирии депутат «Единой России» отказался надеть маску в магазине и учинил скандал

Депутат Зубовского сельсовета Уфимского района и член партии «Единая Россия» Артур Саттаров оказался в центре скандала из-за отказа надеть медицинскую маску в магазине. Инцидент попал на видео.

Кассир отказал Саттарову в обсуживании, потому что он не надел маску на лицо. Депутат заявил, что не обязан это делать, а когда ему напомнили, что требование носить маску утверждено указом главы Башкирии Радия Хабирова, сказал, что на нём нет печати и подписи — значит, он может ему не подчиняться, и отказ кассира продать ему продукты без маски нарушает гражданские и конституционные права. — Дайте мне продукты, и я уйду. Если вы хотите лезть в бутылку, давайте доведем дело до конца, — кричал он на видео в адрес продавца и грозился вызвать полицию. После того, как запись оказалась у журналистов, Артур Саттаров заявил, что произошедшее было «внеплановой проверкой». В студии телепрограммы «Гражданская оборона» депутат сказал, что хотел проверить, как соблюдается указ Хабирова. Напомним, в Башкирии действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Согласно нему, в республике введен ряд ограничений, в том числе требование носить маску при посещении общественных мест и мест скопления людей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter