В Башкирии депутат «Единой России» отказался надеть маску в магазине и учинил скандал

Кассир отказал Саттарову в обсуживании, потому что он не надел маску на лицо. Депутат заявил, что не обязан это делать, а когда ему напомнили, что требование носить маску утверждено указом главы Башкирии Радия Хабирова, сказал, что на нём нет печати и подписи — значит, он может ему не подчиняться, и отказ кассира продать ему продукты без маски нарушает гражданские и конституционные права.