В Башкирии депутат «Единой России» отказался надеть маску в магазине и учинил скандал

В Башкирии депутат «Единой России» отказался надеть маску в магазине и учинил скандал

Вчера, 11:08ОбществоАнтон Селиверстов
Депутат Зубовского сельсовета Уфимского района и член партии «Единая Россия» Артур Саттаров оказался в центре скандала из-за отказа надеть медицинскую маску в магазине. Инцидент попал на видео.

Кассир отказал Саттарову в обсуживании, потому что он не надел маску на лицо. Депутат заявил, что не обязан это делать, а когда ему напомнили, что требование носить маску утверждено указом главы Башкирии Радия Хабирова, сказал, что на нём нет печати и подписи — значит, он может ему не подчиняться, и отказ кассира продать ему продукты без маски нарушает гражданские и конституционные права.

— Дайте мне продукты, и я уйду. Если вы хотите лезть в бутылку, давайте доведем дело до конца, — кричал он на видео в адрес продавца и грозился вызвать полицию.

После того, как запись оказалась у журналистов, Артур Саттаров заявил, что произошедшее было «внеплановой проверкой». В студии телепрограммы «Гражданская оборона» депутат сказал, что хотел проверить, как соблюдается указ Хабирова.

Напомним, в Башкирии действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Согласно нему, в республике введен ряд ограничений, в том числе требование носить маску при посещении общественных мест и мест скопления людей.

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