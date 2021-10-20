«Тупая, потому что»: в Башкирии мужчина матом обругал умный домофон

Умный домофон от «Уфанет» подвергся оскорблениям со стороны жителя дома, который не мог попасть в подъезд. На видео с камеры, видно, что домофон отказывался распознавать лицо мужчины и пропускать внутрь.

В Башкирии житель многоквартирного дома не мог попасть в подъезд из-за умного домофона от «Уфанет», который сначала распознал лицо мужчины, но не открыл дверь, а потом и вовсе переставал понимать команды. Соответствующее видео распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, что умный домофон не на шутку разозлил местного жителя, так как, судя по всему, это происходит далеко не впервые. Так, за нерасторопность умный домофон получил отборную порцию матерных оскорблений и даже несколько ударов по камере. В конечном итоге ситуация разрешилась благополучно, герой ролика в подъезд все-таки попал, однако домофон, видимо, не смог справиться с нанесенным оскорблением и продолжил повторять, что не понимает команд жителя дома. Отметим, что умный домофон от «Уфанет» должен быстро узнавать жителей многоквартирных домов и пропускать в подъезд без использования ключей.

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