Эксперт о «Дебатле» Казани и Ставрополя: «Я получил истинное удовольствие»

Я воодушевлен, мне понравился уровень дискуссий. Понравилось, что обе команды обращались к примерам своих оппонентов, старались вокруг этой темы выстраивать свои аргументы и иногда додавливать соперников. Я получил истинное удовольствие. Заходил в дебаты с позиции человека, который поддерживает массовой спорт и казалось, что аргументов у Ставрополя будет масса. На мой взгляд, это была более сильная сторона. Но меня убедила Казань своими аргументами во всех трех раундах. Они меня перетащили на свою сторону — добивали статистикой, раскладывали все по полочкам,прокомментировал Андрей Маслов.