Пассажирам уфимских автобусов начали бесплатно раздавать защитные маски

Партию масок для пассажиров городских маршрутов предоставил федеральный производитель медицинской одежды – компания Cameo.

«С сегодняшнего дня действует рекомендация от главы региона – ездить в городском транспорте только в защитных масках и перчатках, – сообщил заместитель генерального директора по пассажирским перевозкам «Башавтотранса» Сергей Паскин. – Однако кто-то из жителей может пока не знать об этом требовании или не успеть купить маску. Партию масок в 2000 штук, которую нам передала компания Cameo, мы уже начали раздавать пассажирам. Также маски от Cameo будут носить кондукторы и водители, работающие в УПАП-1 и УПАП-2».

«Мы передаем «Башавтотрансу» многоразовые маски, – прокомментировал сооснователь компании Cameo Сергей Новоселов. – Их можно стирать, гладить и использовать неоднократно. Маски по большей части белые, но есть и цветные (хотим поднять настроение кондукторам, водителям и пассажирам). Наше производство находится в Башкирии, и мы рады помочь республике».

По словам Сергея Новоселова, в связи с текущей ситуацией их компания увеличила объемы производства масок и защитной одежды и работает в ускоренном режиме. Главная цель – обеспечить всем необходимым медработников, которые сейчас на передовой.