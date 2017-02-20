В Башкирии более 50 процентов школ не соответствуют санитарным требованиям

Роспотребнадзор Башкирии предоставил данные по проверке школ и детских садов. Оказалось, что в 2016 году в 58,5% детских садах выявлены нарушения. Санитарно- эпидимеологические нормы были нарушены в 59% школ и в 57,7% учреждений профессионального образования. Питание в школах тоже оставляло желать лучшего, 1,9% проб готовых блюд не отвечали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. А 7,4% проб не соответствовали по показателям химического состава и калорийности.