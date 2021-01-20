В Уфе адвокаты заявили о затягивании прокуратурой суда по убийству топ-менеджера УМПО

Прокуратура опять выступает с ходатайством огульно «что-то как-то». То, что прозвучало из уст обвинения по скриншотам, — это безобразие! Мне было предъявлено обвинение, что я вел переписку при помощи телефона Samsung то ли J7, то ли J5. Экспертиза доказала, что это не так. Таким образом доводы обвинения отметены. А теперь ставится вопрос, откуда же взялись эти скриншоты. Это даже не скриншоты, это бумажки, распечатанные с компьютера. Однако прокуратура настаивает на новом исследовании. Я категорически возражаю, заявил Сергей Евстафьев.