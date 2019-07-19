Фото: pxhere.com
В Москве восстановлено движение по Большой кольцевой линии метрополитена
19 июля, 15:40Общество
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Движение составов по Большой кольцевой линии метрополитена от станции «Хорошевская» до станции «Савеловская» восстановили и вводят в график.
Поезда следующие по Большой кольцевой линии московского метро встали в пятницу утром. При этом в обратном направлении составы шли с увеличенными интервалами, информирует RNS.
Причины сбоя в работе московского метрополитена не раскрываются.
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