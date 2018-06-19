В Туркмении ввели запрет на многоженство

Под многоженством подразумевается сожительство и ведение общего хозяйства с двумя и более женщинами. Об этом 19 июня пишет газета «Известия».

Ограничительная мера вступит в законную силу с первого сентября нынешнего года. По правилам ислама, последователями которого являются большинство населения Туркмении, мужчинам можно иметь до четырех жен.