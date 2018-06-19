В Туркмении ввели запрет на многоженство
Сегодня, 18:55Общество
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В Семейном кодексе Туркмении появилась норма запрещающая мужчинам быть многоженцами.
Под многоженством подразумевается сожительство и ведение общего хозяйства с двумя и более женщинами. Об этом 19 июня пишет газета «Известия».
Ограничительная мера вступит в законную силу с первого сентября нынешнего года. По правилам ислама, последователями которого являются большинство населения Туркмении, мужчинам можно иметь до четырех жен.
Ранее в Уголовном кодексе государства появилась статья, предусматривающая наказание за это преступление. Нарушителям грозят исправительные работы на срок два года.
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