Погода в Башкирии на начало недели: небольшой снег, до – 23

Башгидромет рассказал, чего ждать от погоды в ближайшие дни.

В Башкирии в ближайшие дни ожидается до – 23 и местами небольшой снегопад, следует из данных Башгидромета.

Сегодня, 19 февраля, днем температура воздуха составит -3,-8°, местами до -12°, местами небольшой снег, днем в отдельных районах слабая метель.

Во вторник, 20 февраля, небольшой снег, температура воздуха ночью -10,-15°, по юго-востоку до -23°, днем -4,-9°.