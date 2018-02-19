Погода в Башкирии на начало недели: небольшой снег, до – 23
Сегодня, 09:23ОбществоРустэм Башкирцев
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Башгидромет рассказал, чего ждать от погоды в ближайшие дни.
В Башкирии в ближайшие дни ожидается до – 23 и местами небольшой снегопад, следует из данных Башгидромета.
Сегодня, 19 февраля, днем температура воздуха составит -3,-8°, местами до -12°, местами небольшой снег, днем в отдельных районах слабая метель.
Во вторник, 20 февраля, небольшой снег, температура воздуха ночью -10,-15°, по юго-востоку до -23°, днем -4,-9°.
В среду, 21 февраля, переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго- западный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°, местами до -23°, днем -5,-10°.
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