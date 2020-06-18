Ученые: антитела к коронавирусу могут не вырабатываться

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Китайские и американские ученые опасаются, что антитела против Covid-19 могут не вырабатываться у людей. Они отметили, что у некоторых пациентов сразу после выздоровления антитела пропадают.
Как сообщает газета “Известия”, для исследования были проведены анализы выработки иммунитета у врачей, которые работали с пациентами в Ухане.
В результате исследования антитела были обнаружены только у 4% сотрудников, тогда как заразиться могли до 25% медиков.
Таким образом, медики пришли к выводу, что антитела не вырабатываются на долгое время. У 10% пациентов они держались в организме в течении нескольких месяцев.
Ранее завкафедрой Иркутского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин сообщил, что объем антител в крови человека достигает пика на второй-третий месяц после полного выздоровления и может храниться год и больше.
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