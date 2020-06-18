Ученые: антитела к коронавирусу могут не вырабатываться

Как сообщает газета “Известия”, для исследования были проведены анализы выработки иммунитета у врачей, которые работали с пациентами в Ухане.

В результате исследования антитела были обнаружены только у 4% сотрудников, тогда как заразиться могли до 25% медиков.

Таким образом, медики пришли к выводу, что антитела не вырабатываются на долгое время. У 10% пациентов они держались в организме в течении нескольких месяцев.