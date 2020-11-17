В Стерлитамаке задержали преступную группу, которая держала взаперти зависимых людей

Фальшивый центр для реабилитации ООО «Решение – СТР» находился в селе Кармаскалы в арендованном частном помещении. Родственники обращались к мужчинам в надежде на то, что их близким помогут избавиться от зависимости и платили за это от 25 до 35 тысяч рублей в месяц. При этом члены группы обманными или насильственными путями доставляли «клиентов» в реабилитационный центр, но никакой профессиональной помощи им не оказывали.