В Стерлитамаке задержали преступную группу, которая держала взаперти зависимых людей

Сотрудники следственного комитета пресекли деятельность преступной группы. Шестеро мужчин из Уфы и Стерлитамака похищали людей с зависимостями, закрывали их в съемном помещении, не давали общаться с родственниками, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фальшивый центр для реабилитации ООО «Решение – СТР» находился в селе Кармаскалы в арендованном частном помещении. Родственники обращались к мужчинам в надежде на то, что их близким помогут избавиться от зависимости и платили за это от 25 до 35 тысяч рублей в месяц. При этом члены группы обманными или насильственными путями доставляли «клиентов» в реабилитационный центр, но никакой профессиональной помощи им не оказывали. Photo: Следком РБ — В помещениях центра были установлены металлические решетки, калитка забора и входные двери дома запирались на замки, в комнатах реабилитантов на дверях отсутствовали ручки, средства связи также были под запретом, а в случае нарушения правил поведения в центре к постояльцам применялись меры воспитательного воздействия в виде изоляции в отдельной комнате или привязывания к кровати, — отметили следователи. Во время проверки следователи обнаружили в помещениях деньги, документы и несколько пар наручников. От рук преступников пострадали 16 человек. В настоящее время с подозреваемыми проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

