На основе истории дворника Юры из Уфы снимут фильм с Кириллом Кяро

На защите игровых, неигровых и анимационных дебютных фильмов был представлен проект фильма с рабочим названием «Юра дворник». Как уточняет сайт «Kino-teatr», сюжет будет основан на реальной истории уфимского дворника Юрия Ветлугина. Напомним, о Ветлугине — дворнике с инвалидностью 3-й группы — уфимцы узнали в 2021 году через инстаграм фотографа Романа Филиппова. На тот момент Юра жил в маленькой комнате, имел множество долгов и едва не лишился квартиры из-за мошенников. Кроме того, около года он провел в рабстве, где его избивали и морили голодом. Роман Филиппов устроил мужчине фотосессию и поместил его на импровизированную обложку журнала «GQ», после чего Ветлугин обрел популярность.