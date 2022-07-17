На основе истории дворника Юры из Уфы снимут фильм с Кириллом Кяро

На основе истории дворника Юры из Уфы снимут фильм с Кириллом Кяро
На основе истории дворника Юры из Уфы снимут фильм с Кириллом Кяро
Вчера, 16:31ОбществоАндрей КоролевФото: kino-teatr.ru
Проект фильма был представлен на питчинге игровых дебютов в Министерстве культуры России.

В Министерстве культуры России проходит финальный этап отбора кинопроектов для финансирования их производства. В рамках очной защиты создатели лично презентуют проекты и отвечают на вопросы членов экспертных советов.

На защите игровых, неигровых и анимационных дебютных фильмов был представлен проект фильма с рабочим названием «Юра дворник». Как уточняет сайт «Kino-teatr», сюжет будет основан на реальной истории уфимского дворника Юрия Ветлугина. Напомним, о Ветлугине — дворнике с инвалидностью 3-й группы — уфимцы узнали в 2021 году через инстаграм фотографа Романа Филиппова. На тот момент Юра жил в маленькой комнате, имел множество долгов и едва не лишился квартиры из-за мошенников. Кроме того, около года он провел в рабстве, где его избивали и морили голодом. Роман Филиппов устроил мужчине фотосессию и поместил его на импровизированную обложку журнала «GQ», после чего Ветлугин обрел популярность.

Согласно данным питчинга, роль дворника должен сыграть Кирилл Кяро — звезда сериалов «Нюхач» и «Эпидемия». Режиссером проекта выступит дебютант Виталий Дудка. Художественным руководителем проекта выступает Игорь Толстунов, выступавший продюсером фильмов «Вор», «Ворошиловский стрелок», «Питер FM», «Ледокол». В качестве референса указывается популярная французская комедия «1+1».

Сценарий Дмитрия Кирюшкина рассказывает о Юре и фотографе Роме, который одним снимком превращает дворника c 3-й группой инвалидности в знаменитость. Подчеркивается, что Рома убежден — главный враг современного человека — это Алексей Балабанов, потому что «сила уже давно не в правде, сегодня никто не хочет быть самим собой, и фотограф легко сделает из тебя другого человека». Рома так и поступает с дворником: решив его финансовые и бытовые проблемы, Рома делает из Юры «брендового человека», хотя тому совершенно не нужна была какая-то слава.

Пока информации о получении каких-либо грантов проектом Виталия Дудки ничего не известно.

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