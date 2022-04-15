Попавший на обложку глянца дворник Юра из Уфы заявил о переезде и смене профессии

Юрия Ветлугина, который прославился благодаря фотографу из Уфы Роману Филиппову на всю Россию, не устроила работа дворником и он решил стать дояром, о чем сообщил в соцсетях 14 апреля.

Решению Юрия Ветлугина, более известного широкой публике как «Дворник Юра из Уфы», способствовали не самые приятные события. Так в конце января он устроился дворником рядом с домом, там ему обещали достойную зарплату, но вот официального трудоустраивать туда не стали. После тяжелого для работников ЖКХ снежного февраля вместо обещанных 40 тысяч он получил 25 тысяч, за конец января и весь февраль. Начальство сказало, что все дело в штрафах., а убирал Юрий 10-подъездный дом в Инорсе, то есть фронт работ у него был впечатляющий. Работал я без выходных, с раннего утра и до позднего вечера. Бывали авралы — и до часу ночи, и до 5 утра в сильный снегопад. Когда мне сказали, что я плохо работал и что жильцы на меня в чате жалуются, я сказал — ок, не подошёл, буду увольняться.Юрий Ветлугин С работы Юрий решил уйти, о чем оповестил руководство, которое уже нашло знаменитому дворнику-модели замену. Теперь он крайне заинтересован в том, какую же зарплату он получит за март и за кусочек апреля. Вот так город разочаровал очаровательного дворника из Уфы и он принял решение переехать в деревню. У меня дом, в котором я не был уже два года. Договорился о работе дояром — я люблю работать с животными, на природе; всегда смотрю блогеров-животноводов, которые показывают как разводить кур, свиней и т.д.Юрий Ветлугин Рассказал Юрий и о том, что Лена, так он называет Елену, тетю того самого фотографа Романа Филиппова, против его переезда, потому что опасается, что Юру снова могут обмануть, как это уже бывало. Напомним на Юрия мошенники оформили кредит, на выплату которого ему с легкой руки Романа Филиппова собирали всем миром и собрали даже больше положенной суммы. Но Юра непреклонен и собирается поехать и посмотреть, что же происходит с домом, который по слова Елены по документам ему не принадлежит.

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