Как сложилась судьба уфимского дворника Юры после девяти месяцев славы

Как сложилась судьба уфимского дворника Юры после девяти месяцев славы
Как сложилась судьба уфимского дворника Юры после девяти месяцев славы
Вчера, 13:31ОбществоЭлина СайфрановаФото: Instagram.com
Популярность к уфимскому дворнику Юрию пришла после того, как фотограф Роман Филиппов сделал с ним фотосессию и поместил его на шуточную обложку журнала «GQ». С тех пор мужчина посетил вручение премии журнала, однако сейчас он вернулся к скоромной жизни дворника и лишь изредка соглашается на съемки, сообщает Филиппов.

История о Юре — дворнике из Уфы с 3-й группой инвалидности и тяжелой судьбой прогремела еще в начале 2021 года. Тогда уфимский фотограф Роман Филиппов устроил мужчине фотосессию и поместил его на импровизированную обложку журнала «GQ». После чего Юрия Ветлугина стали называть «уфимским Макконахи» из-за схожести с голливудским актером. Однако с тех пор прошло уже 9 месяцев и за это время жизнь обычного дворника изменилась в лучшую сторону.

Как сообщает Роман Филиппов изданию «КП-Уфа», этим летом Юра вместе с семьей своего «наставника» побывал в Севастополе и в Краснодаре, где впервые увидел море. После чего в сентябре все тот же «GQ» пригласил уфимца в Москву в качестве почетного гостя на вручение премии. По словам Филиппова, Юра остался в восторге от столицы России.

Фото:instagram.com

Фотограф также отмечает, многие полагали, что после хайпа дворник с инвалидностью «скатится в нищету и алкоголизм». К счастью, данное мнение оказалось ошибочным. Юра все также продолжает мести улицы и редко соглашается на съемки в рекламе, однако качество жизни мужчины стало намного выше, в сравнении с 2020 годом.

— Многие считали, что теперь Юра будет работать моделью в Дольчегабанах, Версачах, и прочих Арманях. Конечно, это не так. Юра по-прежнему работает дворником, но иногда ему дают что-то отрекламировать в Инстаграм за бартер, или небольшую сумму. Другие, наоборот, считали, что, когда хайп пройдет, все про Юру забудут, и он скатится в нищету и алкоголизм. Тут опять мимо. Моя семья как заботилась о нем долгие годы, так и продолжает. Сейчас Юра живет несопоставимо лучше, чем в 2020, — делится Роман Филиппов.

На данный момент Юра живет в квартире, где на оставшиеся после сбора денег был сделан ремонт, однако кухонную технику мужчина приобрел уже самостоятельно.

— Кстати, всю кухонную технику я купил сам, накопив со своей зарплаты. На холодильник пока не хватило, но это лишь дело времени, — сообщил Юрий Ветлугин у себя в социальных сетях.

Фото:instagram.com

Между тем, крыша дома, в котором проживает Юра, до сих пор протекает, что во многом огорчает мужчину, ведь дорогостоящий ремонт квартиры может прийти в негодность. Так, дворник и звезда инстаграма уже обращался в ЖЭУ, и директор конторы пообещал взять ситуацию под личный контроль.

— Директор ЖЭУ лично обещал взять под свой контроль ситуацию с крышей. Но, как видите, так ничего и не сделал. Я очень боюсь, что весной зальёт весь мой новый ремонт. Я и сам и ходил, и звонил туда, но все бесполезно. Не реагируют, — сообщает уфимец.

Напомним, что в начале 2021 года о тяжелой судьбе дворника с инвалидностью 3-й группы уфимцы узнали через инстаграм фотографа Романа Филиппова. На тот момент Юра жил в темной маленькой комнате, имел множество долгов и едва не лишился квартиры из-за мошенников. Известно также, что год мужчина провел в рабстве, где его избивали и морили голодом. После чего под крыло Юру взяла семья Романа Филиппова.

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