Как сложилась судьба уфимского дворника Юры после девяти месяцев славы

Популярность к уфимскому дворнику Юрию пришла после того, как фотограф Роман Филиппов сделал с ним фотосессию и поместил его на шуточную обложку журнала «GQ». С тех пор мужчина посетил вручение премии журнала, однако сейчас он вернулся к скоромной жизни дворника и лишь изредка соглашается на съемки, сообщает Филиппов.

История о Юре — дворнике из Уфы с 3-й группой инвалидности и тяжелой судьбой прогремела еще в начале 2021 года. Тогда уфимский фотограф Роман Филиппов устроил мужчине фотосессию и поместил его на импровизированную обложку журнала «GQ». После чего Юрия Ветлугина стали называть «уфимским Макконахи» из-за схожести с голливудским актером. Однако с тех пор прошло уже 9 месяцев и за это время жизнь обычного дворника изменилась в лучшую сторону. Как сообщает Роман Филиппов изданию «КП-Уфа», этим летом Юра вместе с семьей своего «наставника» побывал в Севастополе и в Краснодаре, где впервые увидел море. После чего в сентябре все тот же «GQ» пригласил уфимца в Москву в качестве почетного гостя на вручение премии. По словам Филиппова, Юра остался в восторге от столицы России. Фото: instagram.com Фотограф также отмечает, многие полагали, что после хайпа дворник с инвалидностью «скатится в нищету и алкоголизм». К счастью, данное мнение оказалось ошибочным. Юра все также продолжает мести улицы и редко соглашается на съемки в рекламе, однако качество жизни мужчины стало намного выше, в сравнении с 2020 годом. — Многие считали, что теперь Юра будет работать моделью в Дольчегабанах, Версачах, и прочих Арманях. Конечно, это не так. Юра по-прежнему работает дворником, но иногда ему дают что-то отрекламировать в Инстаграм за бартер, или небольшую сумму. Другие, наоборот, считали, что, когда хайп пройдет, все про Юру забудут, и он скатится в нищету и алкоголизм. Тут опять мимо. Моя семья как заботилась о нем долгие годы, так и продолжает. Сейчас Юра живет несопоставимо лучше, чем в 2020, — делится Роман Филиппов. На данный момент Юра живет в квартире, где на оставшиеся после сбора денег был сделан ремонт, однако кухонную технику мужчина приобрел уже самостоятельно. — Кстати, всю кухонную технику я купил сам, накопив со своей зарплаты. На холодильник пока не хватило, но это лишь дело времени, — сообщил Юрий Ветлугин у себя в социальных сетях. Фото: instagram.com Между тем, крыша дома, в котором проживает Юра, до сих пор протекает, что во многом огорчает мужчину, ведь дорогостоящий ремонт квартиры может прийти в негодность. Так, дворник и звезда инстаграма уже обращался в ЖЭУ, и директор конторы пообещал взять ситуацию под личный контроль. — Директор ЖЭУ лично обещал взять под свой контроль ситуацию с крышей. Но, как видите, так ничего и не сделал. Я очень боюсь, что весной зальёт весь мой новый ремонт. Я и сам и ходил, и звонил туда, но все бесполезно. Не реагируют, — сообщает уфимец. Напомним, что в начале 2021 года о тяжелой судьбе дворника с инвалидностью 3-й группы уфимцы узнали через инстаграм фотографа Романа Филиппова. На тот момент Юра жил в темной маленькой комнате, имел множество долгов и едва не лишился квартиры из-за мошенников. Известно также, что год мужчина провел в рабстве, где его избивали и морили голодом. После чего под крыло Юру взяла семья Романа Филиппова.

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