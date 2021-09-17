«Дворник Юра из Уфы» стал почетным гостем премии «Мужчина года» от журнала GQ

«Дворник Юра из Уфы» стал почетным гостем премии «Мужчина года» от журнала GQ
«Дворник Юра из Уфы» стал почетным гостем премии «Мужчина года» от журнала GQ
Вчера, 11:15ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
На фотографиях с мероприятия уфимского дворника с инвалидностью его легко можно принять за звезду Голливуда Мэттью Макконахи

Уфимец Юрий Ветлугин, более известный как «Дворник Юра из Уфы»был приглашен в качестве почетного гостя на премии «Мужчина года» от GQ. Вчера, 16 сентября он побывал на грандиозном мероприятии в сопровождении своего соседа по двору, друга детства и благодетеля уфимского фотографа Романа Филиппова.

На своей страничке в соцсети Юрий Ветлугин поделился впечатлениями, коротко, но емко

Вчера я подметал уфимские дворы, а сегодня я почётный гость на ежегодной премии «Мужчина года» от GQ. Тусуюсь с бомондом, делаю фоточки. Крутяк!Юрий Ветлугин

Напомним, Роман Филлипов прошедшей зимой обнародовал историю Юры, которого вокруг пальца обвели мошенники, чуть не лишив его жизни. Юре удалось сбежать от злодеев, но в качестве напоминания у него осталось около 700 тысяч рублей долгов, которые аферисты оформляли на Ветлугина в микрофинансовых кредитных организациях. Долги Юры неравнодушная аудитория покрыла буквально за несколько дней, причем с лихвой, оставшаяся сумма пошла на ремонт комнаты Юрия.

Мало того, после того, как общественность узнала историю Юры и увидело обычного дворника в кадре, ему стали поступать предложения о работе моделью. Юрий с удовольствием принимает их и успешно совмещает карьеру дворника и модели.

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