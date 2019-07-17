Фото: pxhere.com
НАТО по ошибке рассекретило места размещения американского ядерного оружия
17 июля, 17:17Общество
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Члены комитета Парламентской ассамблеи НАТО в своем докладе случайно раскрыли местоположение военных баз в Европе и США, на которых размещено ядерное оружие.
Сам доклад называется «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников». Его опубликовали еще в 16 апреля, пишет RNS.
Документ обсудили на парламентской ассамблее НАТО в Братиславе первого июня. 11 июля обновленный текст доклада появился в интернете. Из новой версии удалили последнюю и самую важную часть, однако полный текст доклада успел просочиться в средства массовой информации.
Так согласно документу американское ядерное оружие хранится на шести военных базах, расположенных в США и Европе. Речь идет о базе Kleine Brogel в Бельгии, базе Büchel в Германии, базах Aviano и Ghedi-Torre в Италии, базе Volkel в Нидерландах и базе Инджирлик в Турции.
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