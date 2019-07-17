НАТО по ошибке рассекретило места размещения американского ядерного оружия

Сам доклад называется «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников». Его опубликовали еще в 16 апреля, пишет RNS.

Документ обсудили на парламентской ассамблее НАТО в Братиславе первого июня. 11 июля обновленный текст доклада появился в интернете. Из новой версии удалили последнюю и самую важную часть, однако полный текст доклада успел просочиться в средства массовой информации.