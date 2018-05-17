В уфимских офисах МФЦ стартует акция «Дни народного здоровья»

Как сообщили в Минздраве Башкирии, в республике на днях стартует очередная профилактическая акция «Дни народного здоровья». В эти дни во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях и центрах здоровья пройдут дни открытых дверей. Их посетители получат возможность измерить артериальное давление, рост и вес, сделать электрокардиограмму сердца для выявления факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи дадут пациентам рекомендации о ведении здорового образа жизни.

Обследование населения также будет организовано с помощью передвижных медицинских центров здоровья. В них примут участие врачи-кардиологи, терапевты и другие медики.

Также в эти дни состоится акция «Маршрут с кардиологом», в ходе которой кардиологи проведут лекции прямо в городских автобусах.

24 мая в 12.00 стартует ежегодный Праздник здоровья, который состоится в парке имени Ленина в Уфе. Все участники мероприятия смогут обследоваться и получить рекомендации врачей. Также в программе праздника: зарядка со знаменитыми спортсменами, акция «Яблоки вместо сигарет» и другие мероприятия.