Пользователи интернета спорят о звуковой иллюзии о «Янни» и «Лорел»
В минувшую субботу на сайте Reddit была выложена необычная 4-секундная голосовая запись.
В ролике мужской голос повторяет всего одно слово. Об этом 17 мая пишет газета «Известия».
Примечательно, что разным людям слышатся разные слова, произносимые голосом за кадром. Кому-то слышится слово «Янни», а кому-то «Лорел». Некоторым кажется, что оба слова звучат одновременно.
Пользователи сети активно дискутируют на эту тему. В комментариях люди не могут прийти к единому мнению, какое все-таки слово произносит голос.
По словам эксперта в области слуховой и когнитивной нейробиологии Ларса Рике, разгадка записи кроется в звуковых частотах. На высоких частотах людям слышится слово «Янни», а на низких - «Лорел».
На звук может оказывать воздействие как аппаратура, которую используют для прослушивания аудиозаписи, так и восприятие самого человека, подытожил специалист.