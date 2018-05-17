Пользователи интернета спорят о звуковой иллюзии о «Янни» и «Лорел»

В ролике мужской голос повторяет всего одно слово. Об этом 17 мая пишет газета «Известия».

Примечательно, что разным людям слышатся разные слова, произносимые голосом за кадром. Кому-то слышится слово «Янни», а кому-то «Лорел». Некоторым кажется, что оба слова звучат одновременно.

Пользователи сети активно дискутируют на эту тему. В комментариях люди не могут прийти к единому мнению, какое все-таки слово произносит голос.

По словам эксперта в области слуховой и когнитивной нейробиологии Ларса Рике, разгадка записи кроется в звуковых частотах. На высоких частотах людям слышится слово «Янни», а на низких - «Лорел».