Многофункциональный комплекс возведут в Ростове на бульваре Комарова

"Разработчики проекта комплекса учли необходимые критерии для строительства — необходимо минимизировать влияние на окружающую среду и сохранить проницаемость здания для пешеходов. Комплекс будет возведен на территории инвестора без занимания муниципальных земель", - сообщает издание.

Проектом предусмотрено строительство двух корпусов на 447 квартир, в здании также разместятся коммерческие помещения и двухуровневый паркинг на 576 машиномест.

На первом этаже свои двери для 48 воспитанников распахнет детский сад, на крыше здания появятся игровые зоны и места для отдыха жильцов. Также в комплексе будут открыты детский центр, отделение банка, МФЦ, магазины, кофейни.

На бульваре в процессе благоустройства не только сохранят прогулочную зону и деревья, но и дополнительно высадят более 380 растений. Также на бульваре появятся зоны отдыха для жителей и гостей Ростова - игровая площадка для детей, скейт-площадка, рекреационная площадка с амфитеатром и фонтан.