Названа причина, по которой Шевчук не явился на заседание суда в Уфе

Названа причина, по которой Шевчук не явился на заседание суда в Уфе
Названа причина, по которой Шевчук не явился на заседание суда в Уфе
Вчера, 11:59ОбществоВалерия ПанаеваФото: Mkset
Причина была озвучена на заседании в Советском райсуде в Уфе 16 августа

Сегодня в Советском райсуде в Уфе состоится очередное заседание по делу лидера ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации ВС РФ после речи о Родине на концерте в Уфе.

Ранее эксперты не нашли в действиях Шевчука состава правонарушения. Сам Шевчук участвовать в данном заседании не будет.

«Не смогу присутствовать, так как нахожусь на карантине, имел контакт с коронавирусным больным» — говорится в тексте заявления Шевчука.

Полиция просит приобщить к делу запись разговора сотрудника с женой Шевчука с домофона в доме, где проживает рокер.

Как сообщается в зале суда, дверь в квартиру Шевчука никто не открыл, а супруга лидера ДДТ якобы сообщила, что его нет дома. Сам Шевчук подтвердил, что дома отсутствует.

Представитель лидера ДДТ считает, что ранее копия протокола Шевчуку не вручалась. «Просьбы об отложении заседания мы не озвучивали и озвучивать не намерены».

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