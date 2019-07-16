На Youtube появилось видео полета Ту-160 над Балтийским морем

В Минобороны рассказали, что два Ту-160 осуществили плановый полет на акваторией Балтики. Об этом информирует RNS.

Сам полет длился свыше семи часов. На видео показаны взлет и приземление Ту-160. Также зрителям доступны кадры сделанные в воздухе. Запись ведется из кабины пилота.