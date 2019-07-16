Фото: yкадр из видео на youtube.com
На Youtube появилось видео полета Ту-160 над Балтийским морем
16 июля, 16:44Общество
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Министерство обороны Российской Федерации выложило на своем канале на видеохостинге Youtube кадры полета двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами Балтийского моря.
В Минобороны рассказали, что два Ту-160 осуществили плановый полет на акваторией Балтики. Об этом информирует RNS.
Сам полет длился свыше семи часов. На видео показаны взлет и приземление Ту-160. Также зрителям доступны кадры сделанные в воздухе. Запись ведется из кабины пилота.
Во время полета над Балтийским морем российские стратегические ракетоносцы сопровождали боевые самолеты государств Северной Европы. Речь идет об истребителях F-18 ВВС Финляндии и F-16 ВВС Дании.
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