МВД предложило отказаться от знака «Шипы» на машинах

Представители ведомства отметили, что этот знак давно утратил свою актуальность из-за того, что сегодня динамические характеристики движения автомобилей в существенной степени определяются другими факторами. В связи с этим, установка данного знака на транспортное средство не позволяет другим участникам движения достоверно судить о характере его движения. Помимо этого, присутствие такого знака на заднем стекле машины нередко ведет к ограничению обзора с места водителя, написал портал rns.online.

Также проект постановления правительства России, внесенное МВД, устанавливает порядок оформления документов о дорожно-транспортном происшествии. Причем речь идет об оформлении без сотрудников полиции, независимо от наличия у участников ДТП расхождений по поводу деталей аварии. Размер страхового возмещения в рамках европротокола в этом случае будет возмещаться в сумме до 100 тысяч рублей.