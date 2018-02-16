В уфимском микрорайоне Затон появится новая поликлиника

- На сегодняшний день определен земельный участок площадью 0,42 га, ограниченный улицами Ахметова, Летчиков и местным проездом вдоль дома № 4 по улице Летчиков. Подписано постановление fдминистрации города о разработке проекта планировки и проекта межевания территории с целью размещения поликлиники в данном квартале, - говорится в сообщении мэрии.