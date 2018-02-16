В уфимском микрорайоне Затон появится новая поликлиника

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жителям нужно будет проголосовать за проект.
В Уфимском микрорайоне Затон построят новую поликлинику, сообщает администрация Ленинского района столицы Башкирии.
- На сегодняшний день определен земельный участок площадью 0,42 га, ограниченный улицами Ахметова, Летчиков и местным проездом вдоль дома № 4 по улице Летчиков. Подписано постановление fдминистрации города о разработке проекта планировки и проекта межевания территории с целью размещения поликлиники в данном квартале, - говорится в сообщении мэрии.
Чиновники отметили, что проект обязательно будет проходить публичные слушания, сейчас решается вопрос о финансировании проектно-изыскательных работ.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей