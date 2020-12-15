Сбербанк прогнозирует рост ставок по кредитам

Сбербанк прогнозирует рост ставок по кредитам

Вчера, 17:17ОбществоPhoto: google.com
Специалисты Сбербанка России считают, что механизм запуска цифрового рубля, предложенный Центробанком, несет ряд рисков. Прежде всего это отток ликвидности и последующий рост кредитных ставок. В банке предложили свой вариант.

По мнению руководства Сбербанка, модель цифровой валюты, обсуждаемая в настоящее время, ограничивает деятельность коммерческих банков, сообщает ТАСС.

«Наша озабоченность, как финансового института, состоит в том, что ликвидность при появлении цифрового рубля в соответствии с предложенными моделями перейдет в Банк России», – заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Попов отметил, что сейчас ликвидность в банковской сфере сбалансирована, причем без большого профицита. По прогнозам аналитиков Сбербанка, после внедрения цифровой валюты через 3 года в нее будут переведены от 2 до 4 трлн рублей. То есть эти деньги перестанут быть доступными для кредитования. Это, в свою очередь, приведет к росту ставок.

Согласно подсчетам Сбербанка, если в цифровой формат переведут 10% наличных и безналичных рублей, это приведет к росту ставок приблизительно на 0,5%.

В дополнение к предложенным регулятором четырем моделям цифрового рубля в Сбербанке предложили пятую. Ее суть в расширении функций уже имеющегося безналичного рубля, которые будут приняты и исполнены участниками денежно-кредитной системы. Для этого будет использоваться технология распределенных реестров.

Напомним, в октябре текущего года Банк России опубликовал доклад о цифровом рубле. В нем говорилось, что новая форма российской валюты дополнит две имеющиеся: наличную и безналичную. Выпускать цифровые рубли будет Центробанк. Граждане смогут пользоваться цифровыми рублями при помощи электронных кошельков как в онлайне, так и в офлайне.

На данный момент еще не принято решение о внедрении цифровой валюты.

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