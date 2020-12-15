Сбербанк прогнозирует рост ставок по кредитам

Попов отметил, что сейчас ликвидность в банковской сфере сбалансирована, причем без большого профицита. По прогнозам аналитиков Сбербанка, после внедрения цифровой валюты через 3 года в нее будут переведены от 2 до 4 трлн рублей. То есть эти деньги перестанут быть доступными для кредитования. Это, в свою очередь, приведет к росту ставок.