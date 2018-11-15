Мобильная академия для бабушек и дедушек в Уфе открыла новый учебный год

Академия открыта на базе республиканского отдела Союза пенсионеров Республики Башкортостан в рамках федерального проекта МТС по обучению пенсионеров мобильной грамотности.

Башкортостан вошел в двадцатку регионов, где реализуется совместный проект МТС и Благотворительного фонда «Почет» - «Мобильная академия для старшего поколения». Около 2000 пенсионеров пройдут бесплатное обучение по специальной программе, рассчитанной на пользователей старше 50 лет, и научатся пользоваться гаджетами и мобильным интернетом.

В начале ноября состоялся выпускной для первой группы «студентов» старшего возраста, а новая группа пенсионеров начнет обучение уже в ноябре. В течение 2018-2019 учебного года запланировано обучение нескольких потоков людей старшего возраста.

«В Башкирии вопросам, связанным с активным долголетием, уделяется много внимания. Мы решили дополнить существующие программы обучения компьютерной грамотности, расширить их именно за счет «мобильной» составляющей. К тому же мы видим стабильно высокий спрос среди жителей республики на смартфоны, интерес к которым все чаще проявляют люди старшего поколения, которым мобильный интернет открывает новые возможности для получения информации, общения и решения бытовых проблем. Желание не отставать от детей и внуков, уметь пользоваться интернетом с планшета или смартфона – одна из самых актуальных для современных бабушек и дедушек тем. Мы рады, что «Мобильная академия» пополнила копилку социальных проектов, реализованных МТС в республике», - отметил директор филиала МТС в Республике Башкортостан Антон Марченко.

В Республике Башкортостан МТС реализует программу по обучению пенсионеров мобильному интернету с 2017 года. За 2017-2018 учебный год курсы «Мобильной академии» прошли около 100 пенсионеров в Уфе.

О проекте «Мобильная Академия МТС»

Проект МТС призван обучить людей старшего поколения навыкам безопасного пользования интернетом для повышения уровня их жизни и учитывает потребности и социально-психологические особенности людей пожилого возраста и предусматривает передачу навыков от опытных пользователей Интернета начинающим.

Курс ориентирован на людей в возрасте старше 50 лет – пользователей смартфонов и планшетов, а, следовательно, – и мобильного интернета. МТС планирует развивать проект «Мобильная Академия» во всех федеральных округах РФ, в том числе открывать новые образовательные интернет-классы и привлекать новых партнеров из числа государственных структур и некоммерческих организаций, распространять методики обучения среди всех заинтересованных сторон. Выпускники образовательных программ МТС регулярно принимают участие в региональных и всероссийских чемпионатах по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

О благотворительном фонде «Почет»