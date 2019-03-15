Канал уволил актрису Лафлин из-за дела о подкупе экзаменаторов в вузах

В данный момент приостановлены все проекты, в которых была задействована фигурантка дела, сообщает газета «Известия».

Сама актриса, известная зрителям по ролям во многих сериалах, дела признала все обвинения в свой адрес 13 марта. При этом её освободили под залог в один миллион долларов.