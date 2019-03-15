Фото: pxhere.com
Канал уволил актрису Лафлин из-за дела о подкупе экзаменаторов в вузах
15 марта, 18:27Общество
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Руководство телеканала Hallmark Channel (США) уволило актрису Лори Лафлин из-за обвинений о взяточничестве за лояльность к своей дочери на вступительном экзамене в университет.
В данный момент приостановлены все проекты, в которых была задействована фигурантка дела, сообщает газета «Известия».
Сама актриса, известная зрителям по ролям во многих сериалах, дела признала все обвинения в свой адрес 13 марта. При этом её освободили под залог в один миллион долларов.
Всего обвиняемыми по делу о коррупции стали около 50 человек. Все они с 2011 по 2019 год шли на подкуп экзаменаторов для зачисления своих детей в престижные вузы США.
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