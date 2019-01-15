Песков рассказал о доходах и тратах Путина

По словам Пескова, главе государстве зарплату и военную пенсию перечисляют на карту российского банка. Об этом пишет RNS.

После введения антироссийских санкций Путин принял решение хранить деньги на карте банка, попавшего под ограничения Запада, сообщил собеседник издания.

США считают, что целый ряд российских компаний причастны или способствовали событиям в Крыму. Первые санкции были введены именно против них. В тот период президент РФ принял решение перечислять свою зарплату и пенсию в один из банков попавших под санкции.

Песков добавил, что он не знает размер пенсии главы государства. Что касается зарплат президента и премьер-министра, то их размер устанавливает сам Путин. Он отдает соответствующий указ. Пресс-секретарь главы государства не озвучил сведений о денежном вознаграждении, которое получает российский лидер.