Опасные яблоки обнаружили у пассажира в аэропорту Уфы

По данным Россельхознадзора Башкирии, семь килограммов яблок обнаружили у пассажиры из Таджикистана. У него не было ветеринарных сопроводительных документов на продукцию. Яблоки изъяли и отправили на экспертизу в лабораторию.
По результатам исследования, в яблоках нашли личинки многоядной мухи-горбатки, которая является опасным вредителем для запасов и грибов, а также может быть переносчиком холеры. С 2014 года муха-горбатка включена в Перечень карантинных объектов России.
В ведомстве отметили, что всю партию опасных яблок было решено утилизировать.
Напомним, ранее в Башкирии выявили свыше тысячи коров, зараженных онкологией. Поддельные масло и сыр также находили в лечебных учреждениях Уфы. В августе эксперты обнаружили в кумысе и в мясе из Башкирии антибиотики.