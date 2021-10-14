Опасные яблоки обнаружили у пассажира в аэропорту Уфы

Опасные яблоки обнаружили у пассажира в аэропорту Уфы
Опасные яблоки обнаружили у пассажира в аэропорту Уфы
Вчера, 08:50ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
Вес продукции, отправленной на экспертизу, составил семь килограммов. Стали известны результаты исследования.

По данным Россельхознадзора Башкирии, семь килограммов яблок обнаружили у пассажиры из Таджикистана. У него не было ветеринарных сопроводительных документов на продукцию. Яблоки изъяли и отправили на экспертизу в лабораторию.

По результатам исследования, в яблоках нашли личинки многоядной мухи-горбатки, которая является опасным вредителем для запасов и грибов, а также может быть переносчиком холеры. С 2014 года муха-горбатка включена в Перечень карантинных объектов России.

В ведомстве отметили, что всю партию опасных яблок было решено утилизировать.

Напомним, ранее в Башкирии выявили свыше тысячи коров, зараженных онкологией. Поддельные масло и сыр также находили в лечебных учреждениях Уфы. В августе эксперты обнаружили в кумысе и в мясе из Башкирии антибиотики.

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