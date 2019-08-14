VK и The International 2019: трансляции, лента новостей и сервис с расписанием

Платформа подготовила несколько форматов: прямые трансляции, тематическую ленту новостей и сервис на базе VK Mini Apps. Турнир пройдёт с 15 по 25 августа на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Шанхае.

Наблюдать за соревнованием можно будет в русскоязычной трансляции от Valve. Прямой эфир начнётся 15 августа в 4 утра по московскому времени и пройдёт в сообществе Dota 2: vk.com/dota2

Читать репортажи и аналитические материалы, а также просматривать фото и видео удобнее всего в тематической ленте новостей. Это отдельная вкладка в привычной новостной ленте, которая появилась у подписчиков популярных сообществ про Dota 2. Также её можно открыть по прямой ссылке: vk.com/feed/ti2019