Уфимцев зовут на встречу с оперной звездой, блогером Моргенштерном и танцорами

29 августа Уфа проводит лето вместе с городским праздником торжества «Тантана» в Уфимском амфитеатре (площадь рядом с Конгресс-Холлом по адресу Заки Валиди, 2).

Слово «тантана» пришло в башкирский язык из арабского и означает «торжество». Причем важно понимать, что торжество — не просто праздник или мероприятие, это нечто большее — народный дух, атмосфера, размах. И, конечно, торжество может быть самым разным: этническим, классическим или «молодежным».

Поэтому на одной сцене выступят самые разные артисты: чтобы показать, каким бывает праздник. В программе: мастер-классы и флешмоб от участников шоу «Танцы на ТНТ» — Ильшата Шабаева, Артура Хабирова и Алены Гуменной, фолк-группа «Узорица», этно-проект Zainetdin, шоу баянистов, национальные песни, а завершатся масштабные гуляния часовым концертом солиста Мариинского театра Василия Герелло в сопровождении эстрадно-джазового оркестра под руководством Олега Касимова.

Специальный гость события — блогер и музыкант Моргенштерн: только в Инстаграм у исполнителя порядка 1,5 млн подписчиков.

Кроме того, в рамках «Тантаны» на площадке перед ценой состоится Фестиваль индустрии торжества.

Организаторы событий покажут, как делать праздники — будь это личное событие или масштабное — ярко и профессионально. Будет организовано несколько зон и активностей: свадебный шатер, шатер национального торжества, детский шатер — активности и конкурсы для самых маленьких посетителей фестиваля и многое другое.