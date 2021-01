В Уфе завершается изучение доказательств защиты в деле об убийстве топ-менеджера УМПО

Сегодня, 14 января, в Верховном суде Башкирии продолжились слушания по делу об убийстве заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина. Однако нынешнее заседание закончилось неожиданно быстро.

Накануне судья Ильгиз Ахметдинов принял решение не приглашать сегодня присяжных заседателей и вплотную заняться изучением новых доказательств невиновности Сергея Евстафьева, которые подготовила его защита. Главным образом речь шла о заключениях экспертов, проводивших техническую экспертизу с целью проверки показаний Федора Токарева, которые он давал ранее, в ходе следствия, и на которых, собственно, базируется всё обвинение против Сергея Евстафьева. Напомним коротко суть этого резонансного дела. Заместитель коммерческого директора УМПО Юрий Яшин был найден мертвым в июле 2018 года. В его убийстве обвинили четверых уфимцев — Фёдора Токарева, а также Руслана Мингазова, Эрика Талипова и Альмира Хасанова. Позднее Токарев внезапно назвал в качестве заказчика преступления коммерческого директора УМПО Сергея Евстафьева, который являлся непосредственным руководителем убитого. Страсти по заказу: защита топ-менеджера УМПО в Уфе считает его дело сфабрикованным В середине декабря в суде случилась сенсация – Фёдор Токарев спустя почти 2,5 года после совершения преступления заявил, что отказывается от показаний, которые давал ранее на следствии. Он признался, что оговорил всех, кто теперь оказался вместе с ним на скамье подсудимых. Несмотря на такое заявление Токарева, представители прокуратуры пока не спешат снимать обвинение с Сергея Евстафьева, так что судебный процесс идет своим чередом и защита Сергея Васильевича продолжает представлять доказательства его невиновности. Телефон телефону рознь Пока адвокатам удается отстаивать свои позиции с переменным успехом. Их расстроил полученный накануне отказ в удовлетворении ходатайства об ознакомлении присяжных с результатами психолингвистической экспертизы Исследование выяснило, что скриншоты WhatsApp-переписки, представленные в ходе следствия в виде доказательства общения Сергея Евстафьева и Федора Токарева, были полностью изготовлены последним. Выводы экспертизы не вызвали особых нареканий, однако с ними не стали знакомить присяжных, поскольку эксперты в текстах дали подробные характеристики обоим подсудимым. Но по правилам присяжным об этом слышать в зале суда нельзя, чтобы сохранять объективность при вынесении будущего вердикта. «Я делал переписку». В Уфе лингвист и психолог в суде сравнили стили речи подсудимых Отказал судья и в приобщении к делу скриншотов данных, которые были восстановлены после удаления из телефона Токарева. Ильгиз Ахметдинов посчитал, что они не относятся к сути обвинения. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Судья Ильгиз Ахметдинов сообщил, что отказывается удовлетворить ходатайство о приобщении к делу и оглашении перед присяжными заключения эксперта агентства «Башэкспертиза» Рушана Саттарова, приезжавшего вчера в суд. Эксперт рассказал, как проводил исследования на соответствие вышеупомянутых скриншотов переписки Токарева и Евстафьева (которые ранее проанализировали филологи из БГПУ) техническим характеристикам телефонов Samsung J5 и J7. На следствии Токарев утверждал, что именно эти телефоны использовались при его общении с «заказчиком». Как следует из материалов дела, Токарев рассказал на следствии, что осенью 2017 года после знакомства с Сергеем Евстафьевым, он решил использовать для связи с «заказчиком» мобильники марки Samsung моделей то ли J5, то ли J7, которые купил во время одной из своих поездок в Москву. Один из них он якобы передал Евстафьеву. а второй оставил себе. В деле сообщалось, что скриншоты переписки с «заказчиком» Токарев скачал с почтового ящика с интернета. В Уфе в суде изучили фейки, сделанные главарем шайки, напавшей на топ-менеджера УМПО Эксперт сравнил образцы скриншотов с техническими характеристиками вышеупомянутых моделей телефонов Samsung и выявил явное несовпадение. Об этом Рушан Саттаров рассказал вчера в суде. Отказ судьи Ильгиза Ахметдинова в ходатайстве адвокатов о приобщении к материалам дела заключения этого эксперта не был связан с его выводами. Судью и гособвинителей не устроили документы, подтверждающие квалификацию эксперта, несмотря на то, что Рушан Саттаров заявил, что работает экспертом почти 20 лет. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru К заключению, подготовленному агентством «Башэкспертиза», не было приложено достаточное количество копий всех необходимых документов, подтверждающих профессиональные компетенции эксперта, – сертификаты или свидетельства о переподготовке и т.д. В заключении также отсутствовало описание примененных при исследовании методик и оборудования. Абонент, которого не было Сегодня адвокат Павел Киселев предпринял попытку представить суду еще ряд заключений экспертиз, выполненных все тем же экспертом Рушаном Саттаровым. Первое исследование должно было опровергнуть показания Токарева, опять же данные им на следствии, о том, что он 20 июля 2018 года, после убийства Юрия Яшина, якобы отправлял Евстафьеву через мессенджер WhatsApp четыре сообщения. Токарев указывал конкретное время и места, где делал это: Сафроновский проезд, Нижегородка, Михайловка, улица Мубарякова, 4. Время было указано на самих скриншотах. Ранее присяжным было представлено содержание дисков с детализацией всех соединениях мобильной связи (включая телефонные звонки, WhatsApp и смс-переписку) от четырех сотовых операторов – МТС, Мегафон, Билайн и Yota, совершенных в тот день в зонах действия базовых станций рядом с указанными Токаревым пунктами. Именно их исследовал эксперт. Кстати, таким образом можно было бы выявить те самые «секретные» абонентские номера, по которым Евстафьев и Токарев общались, если верить его прежним показаниям, и которые он не смог вспомнить. Эксперт проверил огромный массив информации и не выявил ни одного абонентского соединения, совершенного в интересующее нас время и в конкретных местах. Заключение основано сугубо на данных технической экспертизы. Никакого субъективного мнения тут нет, отметил Павел Киселев. Затем было представлено еще одно заключение, подготовленное тем же экспертом. На сей раз речь шла о проверке показаний подсудимого Федора Токарева и свидетеля Николая Ахмаметьева (отца его сожительницы, работавшего на УМПО в подчинении Сергея Евстафьева). Показания касались встречи Токарева и Евстафьева, якобы происшедшей осенью 2017 года, когда коммерческий директор УМПО, по словам Токарева, поручил ему вести слежку за Яшиным. В суде по убийству топ-менеджера УМПО допросили ключевого свидетеля обвинения Дело в том, что поначалу Токарев указал одно место встречи – возле шлагбаума, рядом с поликлиникой, в двухстах метрах от входа в заводоуправление предприятия. Позднее он заявил на следствии, что встречался с Евстафьевым в другом месте, на территории парковки возле заводоуправления. Николай Ахмаметьев на следствии и в суде рассказывал, что однажды стал свидетелем встречи Токарева и Евстафьева по окончании рабочего дня и даже помахал им рукой. По его словам, встреча эта происходила совсем неподалеку от проходной. Эксперт провел измерения на месте и установил, что в показаниях Токарева и Ахмаметьева существуют явные противоречия. Указанные ими места располагаются в 120 с лишним метрах друг от друга. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru При всей убедительности выводов эксперта судья не стал рассматривать подготовленное им заключение все по тем же причинам, указанным выше, – из-за недостатка документов, подтверждающих компетентность специалиста. После того, как адвокат Киселев зачитал текст этого заключения, судья Ильгиз Ахметдинов принял решение отложить заседание и продолжить изучение заключений об исследованиях, проведенных экспертом Саттаровым, в следующий раз. Для этого адвокатам нужно оперативно представить документы, подтверждающие его профессиональный уровень. Скорее всего, это не составит труда. Чтобы ускорить получение документов, было принято решение оформить судебный запрос. Адвокат Айрат Хикматуллин попросил судью разрешить в следующий раз выступить повторно с ходатайством о приобщении к делу и оглашении перед присяжными заключения первой экспертизы, проведенной экспертом Саттаровым, - о несоответствии скриншотов техническим характеристикам телефоном Samsung J5 и J7. Судья счел это допустимым. Следующее судебное заседание состоится 20 января, в нем уже должны принять участие присяжные заседатели.

