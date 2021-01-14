В Уфе завершается изучение доказательств защиты в деле об убийстве топ-менеджера УМПО

Как следует из материалов дела, Токарев рассказал на следствии, что осенью 2017 года после знакомства с Сергеем Евстафьевым, он решил использовать для связи с «заказчиком» мобильники марки Samsung моделей то ли J5, то ли J7, которые купил во время одной из своих поездок в Москву. Один из них он якобы передал Евстафьеву. а второй оставил себе. В деле сообщалось, что скриншоты переписки с «заказчиком» Токарев скачал с почтового ящика с интернета.