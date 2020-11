Минздрав Башкирии опубликовал новые данные о заболевших внебольничной пневмонией.

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 326 человек. Выздоровели 333 пациентов с пневмонией. Кроме того выросло количество заболевших коронавирусом. Минздрав сообщил о 115 пациентах. С начала пандемии Covid-19 подтвердился у 12 096 человек. Напомним, за девять месяцев 2020 года пневмонией заболели 23 112 жителей республики, скончались — 1,5 тысячи. Сегодня стало известно о 65 жертве коронавируса.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter