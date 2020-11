В Башкирии по данным минздрава за минувшие сутки выявлено 315 случаев заболевания внебольничной пневмонией. 321 пациента выписали с выздоровлением.

Коронавирусом за прошедший день заразились 110 человек. На лечении в больницах республики находятся 285 пациентов. Из них в тяжелом состоянии 27 человек, шестеро на ИВЛ. Лечатся в домашних условиях 621 человек. Из них выписаны за сутки 27 человек. Также за прошедший день умер от коронавируса еще один пациент. За все время опасная болезнь унесла жизни 64 человек.

