337 жителей Башкирии заболели внебольничной пневмонией

337 жителей Башкирии заболели внебольничной пневмонией

Вчера, 15:36ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Министерство здравоохранения опубликовало данные о заболевших внебольничной пневмонией.

За минувшие сутки выявлено 337 новых заболевших. Их медучреждений выписались 360 пациентов с пневмонией. По состоянию на 11 ноября в республике зарегистрировано 11 871 случая заболевания коронавирусом. За минувшие сутки число увеличилось на 113.

Напомним, за девять месяцев 2020 года от пневмонии умело 1,5 тысячи жителей Башкирии. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года скончались 860 человек. С января по сентябрь болезнь подтвердилась у 23 112 человек. В 2019 году пневмонией за девять месяцев переболели 16 939 пациентов.

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