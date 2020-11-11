337 жителей Башкирии заболели внебольничной пневмонией

Напомним, за девять месяцев 2020 года от пневмонии умело 1,5 тысячи жителей Башкирии. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года скончались 860 человек. С января по сентябрь болезнь подтвердилась у 23 112 человек. В 2019 году пневмонией за девять месяцев переболели 16 939 пациентов.