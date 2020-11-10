В Башкирии выявили 299 пациентов с внебольничной пневмонией

Напомним, ранее Минздрав сообщал, что пневмония за девять месяцев подтвердилась у 23 112 жителей республики. В прошлом году диагноз за аналогичный период выявлен у 16 939 человек. Скончались от пневмонии в этом году 1,5 тысячи человек, в 2019 году — 860.