В Башкирии выявили 299 пациентов с внебольничной пневмонией

В Башкирии выявили 299 пациентов с внебольничной пневмонией

Вчера, 16:06ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
За минувшие сутки снова выросло число заболевших внебольничной пневмонией. Статистику опубликовал Минздрав Башкирии.

На 10 ноября внебольничная пневмония подтвердилась у 299 человек. Из больниц выписались 305 пациентов. При этом зафиксирован рост заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 105 жителей республики. Кроме того, от Covid-19 скончался один человек.

Напомним, ранее Минздрав сообщал, что пневмония за девять месяцев подтвердилась у 23 112 жителей республики. В прошлом году диагноз за аналогичный период выявлен у 16 939 человек. Скончались от пневмонии в этом году 1,5 тысячи человек, в 2019 году — 860.

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