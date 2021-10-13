В Минобре Башкирии назвали точные даты осенних каникул у школьников

На просторах интернета и в родительских чатах начала распространятся информация о том, что сроки школьных каникул будут изменены, а все из-за злосчастного коронавируса. Однако в Министерстве образования Башкирии данную информацию опровергли.
Так, каникулы у школьников начнутся и завершатся как положено, а именно с 29 октября по 5 ноября для образовательных учреждений, который обучаются по четвертям, а для тех, кто учится в режиме триместров осенние каникулы пройдут с 15 по 20 ноября.
Ранее мы сообщали порядок того, как школьники будут выходить с дистанционного обучения. Так, 12 октября к привычному формату обучения вернется 51 школа, далее 13 октября — 19 школ, а 14 октября выйдут и другие ученики 5-8 и 10 классов. Между тем, классы, которые были отправлены на карантин по решению Роспотребнадзора Башкирии, остаются на «удаленке» и вернутся к очному формату только согласно срокам в постановлении ведомства.