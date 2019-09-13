Тональный крем: создаем безупречное, матовое покрытие

Появлением тонального крема мы обязаны стремительному развитию кинематографа.
Актерам на лицо наносили базу из масел и воска, все это покрывали толстым слоем пудры. В результате, получали эффект маски, который удавалось лишь частично скрыть за счет освещения. В середине 30-х годов Макс Фактор создал матирующий продукт с оригинальной рецептурой. Сегодня косметические бренды предлагают разнообразные варианты тональных средств. В зависимости от состояния кожи нанесение выполняется поверх дневного крема или основы.
Разбираемся с цветом, формой и составом
Современный вариант тонального покрытия является сочетанием нескольких текстур – эмульсии на жировой основе, увлажняющих ингредиентов, а также цветной пасты из пудры и пигментов. При подборе обращаем внимание на такие аспекты:
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Цвет. Некоторые пользователи пытаются с помощью такого средства кардинально изменить колорит покровов, но для этого есть румяна и пудра. Основная задача состоит в матировании и выравнивании рельефа, поэтому оттенок должен совпадать с вашим цветотипом .
Предлагаемые формы. Жидкая текстура является безупречным средством для выполнения естественного макияжа. Камуфляж создает плотное покрытие и с легкостью скрывает крупные недостатки – прыщи, шрамы, родинки. Такой вариант не предназначен для повседневного применения, а используется для особых случаев. Компактный продукт в виде пудры обладает высокой маскирующей способностью, а также устраняет неприятный жирный блеск. Мусс создает легкое, невесомое покрытие, но не способен скрыть даже незначительные недостатки. Флюиды также имеют низкую маскирующую способность, но в их формулу входят активные увлажняющие компоненты, поэтому они прекрасно проявили себя в жаркую погоду.
Информация от производителя. Особым преимуществом служит дерматологическое тестирование. Утверждение о том, что косметический продукт не должен быть многокомпонентным, здесь не работает, ведь крем учитывает все характерные свойства и потребности кожи, чтобы быстро под них подстроиться. Поэтому будьте готовы к длинному списку компонентов, в котором будут преобладать синтетические составляющие,
Тональный крем прежде всего необходим для выравнивания цвета и рельефа. Верно подобранный вариант поможет скрыть недостатки и добавит привлекательности вашему облику.