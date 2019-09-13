Тональный крем: создаем безупречное, матовое покрытие

Предлагаемые формы. Жидкая текстура является безупречным средством для выполнения естественного макияжа. Камуфляж создает плотное покрытие и с легкостью скрывает крупные недостатки – прыщи, шрамы, родинки. Такой вариант не предназначен для повседневного применения, а используется для особых случаев. Компактный продукт в виде пудры обладает высокой маскирующей способностью, а также устраняет неприятный жирный блеск. Мусс создает легкое, невесомое покрытие, но не способен скрыть даже незначительные недостатки. Флюиды также имеют низкую маскирующую способность, но в их формулу входят активные увлажняющие компоненты, поэтому они прекрасно проявили себя в жаркую погоду.