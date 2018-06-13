Калифорния может распасться на три штата

Референдум о распаде Калифорнии запланирован на шестое ноября нынешнего года. Об этом 13 июня пишет газета «Известия».

Предложение о разделе Калифорнии поддержали 402 468 американцев. Именно столько подписей смог собрать Дайвер. Миллиардер планирует разделить штат на три части. В штат Калифорнию может войти Лос-Анджелес, Санта-Барбара и Вентура. Частью штата Северная Калифорния станут Сан-Франциско и Сакраменто. В состав Южной Калифорнии войдут Сан-Диего, Фресно, Керн и Ориндж.