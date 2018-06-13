Калифорния может распасться на три штата
Миллиардер Тимоти Дайвер собрал нужное количество подписей в поддержку своей идеи разделить Калифорнию на три штата.
Референдум о распаде Калифорнии запланирован на шестое ноября нынешнего года. Об этом 13 июня пишет газета «Известия».
Предложение о разделе Калифорнии поддержали 402 468 американцев. Именно столько подписей смог собрать Дайвер. Миллиардер планирует разделить штат на три части. В штат Калифорнию может войти Лос-Анджелес, Санта-Барбара и Вентура. Частью штата Северная Калифорния станут Сан-Франциско и Сакраменто. В состав Южной Калифорнии войдут Сан-Диего, Фресно, Керн и Ориндж.
Между тем опрос SurwayUSA свидетельствует, что 72% калифорнийцев не поддерживают разделение штата на части. Они намерены голосовать за сохранение единства территории. Однако даже если Дайвер победит на референдуме, ему необходимо будет заручиться поддержкой в Ассамблее правительства Калифорнии и конгрессе США.