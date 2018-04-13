Минздрав РФ не разрешит продавать лекарства в супермаркетах без лицензии

Со стороны Минздрава согласование такой инициативы невозможно. Об этом пишет портал rns.online.

Лекарства являются особым товаром. Данный вид продукции должен быть качественным, эффективным и безопасным. Грань между этими характеристиками бывает очень зыбкой, сказала Скворцова.

Чиновница добавила, что точки по продаже медицинских препаратов должны иметь лицензию на данный вид деятельности. Работники таких отделов должны быть профессионалами, способными проконсультировать покупателя. Минздрав не даст разрешения на вброс лекарств в торговые сети.