Звезды стали ближе: Wink представляет лучшие концерты от Qello Concerts by Stingray

- В нынешних реалиях, когда живые концерты отменяют или переносят, Qello Concerts дарит меломанам высококлассные выступления с самых известных площадок по всему миру. Мы очень рады, что зрители могут получать не менее живые впечатления от выступлений мировых звезд прямо у себя в гостиной, — говорит исполнительный директор THEMA RUS Наталья Кабикова.