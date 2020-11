В России приняли постановление о дополнительной материальной поддержке педагогов.

Газета “Известия” сообщает, что в правительстве России подписали постановление о социальной поддержке педагогов во всех школах. Согласно документу, дополнительное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей будут получать учителя всех учебных заведений за классное руководство. В том числе доплату будут получать педагоги, работающие в учебных заведениях, подведомственных органам исполнительной власти.

