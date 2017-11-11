Синоптики Башкирии предупредили о начале теплой зимы

Наступление зимы откладывается на небольшой срок.

Согласно прогнозам синоптиков, наступление зимы в Башкирии откладывается на неопределенный срок - из-за преобладающих в атмосфере западных и юго-западных потоков. На следующей неделе прогнозируются осадки, теплая погода, местами снежные дожди. Днем температура воздуха составит около 0-2 градусов, ночью до -11. Отметим, что первая неделя ноября была достаточно теплой для зимы.