Плюс 307, минус 16: в Башкирии не снижается высокий темп заражения коронавирусом

В Башкирии за минувшие сутки коронавирусом заболело 307 человек. По официальным данным, общее количество инфицированных за весь период пандемии составил в республике 60378 человек.
Вылечилось за сутки 115 человек, общее количество успешно перенесших опасную инфекцию составляет 53459 человек.
При этом в сводке значится, что еще 16 жителей республики умерли от коронавирусной инфекции.
Хотя бы один компонент вакцины получили 1,21 млн жителей Башкирии.
Судя по статистике, уже сейчас можно сказать, что за этот месяц зараженных в регионе будет значительно больше, чем в ноябре 2020 года, когда в республике вновь ужесточили антикоронавирусные ограничения из-за роста заболеваемости. Так, в сентябре'2021 количество зараженных жителей республики на текущий момент составляет 3328 человек, в ноябре'2020 - 3496 (сравнить официальные данные можно на сайте регионального Минздрава). Напомним, несколько дней назад в Башкирии режим повышенной готовности в регионе был смягчен.