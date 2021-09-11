Плюс 307, минус 16: в Башкирии не снижается высокий темп заражения коронавирусом

Плюс 307, минус 16: в Башкирии не снижается высокий темп заражения коронавирусом
Плюс 307, минус 16: в Башкирии не снижается высокий темп заражения коронавирусом
Вчера, 16:31ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Актуальные данные предоставил оперативный штаб Башкирии по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Башкирии за минувшие сутки коронавирусом заболело 307 человек. По официальным данным, общее количество инфицированных за весь период пандемии составил в республике 60378 человек.

Вылечилось за сутки 115 человек, общее количество успешно перенесших опасную инфекцию составляет 53459 человек.

При этом в сводке значится, что еще 16 жителей республики умерли от коронавирусной инфекции.

Хотя бы один компонент вакцины получили 1,21 млн жителей Башкирии.

Судя по статистике, уже сейчас можно сказать, что за этот месяц зараженных в регионе будет значительно больше, чем в ноябре 2020 года, когда в республике вновь ужесточили антикоронавирусные ограничения из-за роста заболеваемости. Так, в сентябре'2021 количество зараженных жителей республики на текущий момент составляет 3328 человек, в ноябре'2020 - 3496 (сравнить официальные данные можно на сайте регионального Минздрава). Напомним, несколько дней назад в Башкирии режим повышенной готовности в регионе был смягчен.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
Материалы по теме:
здравоохранение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы