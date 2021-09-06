В Башкирии четвертая волна коронавируса может унести тысячи жизней

Как отмечает аналитик Александр Драган, на данный момент в больницах с подтвержденным коронавирусом и пневмонией находятся около 4000 человек, тогда как в середине ноября прошлого года было занято 3800 коек из 5800 возможных. Так, аналитик пришел к выводу, что ситуация с инфекцией этой осенью будет еще ухудшаться и будут образовываться новые цепочки заражений. Связывает это он с тем, что люди будут все больше находиться в помещениях, а также с тем, что школьники и студенты вернулись к привычному формату обучения.