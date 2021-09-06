В Башкирии четвертая волна коронавируса может унести тысячи жизней

В Башкирии четвертая волна коронавируса может унести тысячи жизней
В Башкирии четвертая волна коронавируса может унести тысячи жизней
Вчера, 15:26Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
«РБК-Уфа» подготовила аналитику открытых данных, согласно которым четвертая волна коронавируса начнется в октябре и может унести тысячи жизней.

Так, согласно сообщению издания, в Башкирии количество заболевших COVID-19 до сих пор увеличивается, тогда как в других регионах самый пик госпитализации приходился на середину июля.

Как отмечает аналитик Александр Драган, на данный момент в больницах с подтвержденным коронавирусом и пневмонией находятся около 4000 человек, тогда как в середине ноября прошлого года было занято 3800 коек из 5800 возможных. Так, аналитик пришел к выводу, что ситуация с инфекцией этой осенью будет еще ухудшаться и будут образовываться новые цепочки заражений. Связывает это он с тем, что люди будут все больше находиться в помещениях, а также с тем, что школьники и студенты вернулись к привычному формату обучения.

— Поэтому мой прогноз неутешителен: в сентябре в Башкирии возможен небольшой спад, однако к октябрю он уже сменится новым ростом, причём с куда более высокой базы, чем год назад. И третья волна, так и не закончившись, перейдёт в четвёртую. И это будет стоить республике тысяч жизней, — высказал свои опасения Александр Драган.

Напомним, что сегодня, 6 сентября, на оперативном совещании рассказали, что в школах с началом учебного года выросло число заболевших коронавирусной инфекции среди учеников и учителей. Также за последние сутки число заболевших составило 300 человек, а число погибших — 16. Всего с начала пандемии в Башкирии количество инфицированных в республике составляет 58 862 человека, из которых 52 496 человек — выздоровели.

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