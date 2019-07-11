Фото: pxhere.com
Bentley отзывает в России 145 автомобилей Bentley New Continental GT
11 июля, 17:51Общество
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Компания «Фольксваген Груп Рус», являющаяся официальным представителем автогиганта Bentley на российском рынке, отзывает 145 машин Bentley New Continental GT.
Представители Росстандарта рассказали, что под отзыв попадают транспортные средства, проданные в 2018 и 2019 годах. Об этом информирует RNS.
По имеющимся данным, у отзываемых Bentley New Continental GT имеются проблемы с автомобильной аккумуляторной кислотной батареей (АКБ). Напряжение в ней ниже установленной нормы. Неисправность может вызвать отказ блока переключателей центральной консоли.
На отозванных Bentley New Continental GT бесплатно для их хозяев обновят программное обеспечение (ПО) или же вовсе заменят весь системный блок.
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