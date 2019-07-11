Bentley отзывает в России 145 автомобилей Bentley New Continental GT

Представители Росстандарта рассказали, что под отзыв попадают транспортные средства, проданные в 2018 и 2019 годах. Об этом информирует RNS.

По имеющимся данным, у отзываемых Bentley New Continental GT имеются проблемы с автомобильной аккумуляторной кислотной батареей (АКБ). Напряжение в ней ниже установленной нормы. Неисправность может вызвать отказ блока переключателей центральной консоли.