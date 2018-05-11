Россия вместе с США изучит белых медведей на Чукотке
Сегодня, 17:40Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В рамках общей российско-американской исследовательской программы ученые из РФ и США впервые совместно будут изучать белых медведей на острове Врангеля на Чукотке.
За жизнью хищников исследователи станут наблюдать с помощью квадракоптеров. Об этом 11 мая пишет портал «Известия».
По словам директора государственного заповедника «Остров Врангеля» Александра Груздева, сейчас на острове Врангеля находится порядка 600 белых медведей. Данное скопление хищников стало самым большим за всю историю наблюдений за их чукотско-аляскинской популяцией.
Начало совместного российско-американского изучения белых медведей запланировано на эту осень. В распоряжении ученых будут снегоходы и два беспилотника, сказал Груздев.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей