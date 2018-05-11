Россия вместе с США изучит белых медведей на Чукотке

За жизнью хищников исследователи станут наблюдать с помощью квадракоптеров. Об этом 11 мая пишет портал «Известия».

По словам директора государственного заповедника «Остров Врангеля» Александра Груздева, сейчас на острове Врангеля находится порядка 600 белых медведей. Данное скопление хищников стало самым большим за всю историю наблюдений за их чукотско-аляскинской популяцией.