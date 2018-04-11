Обогревать Калининградскую область будет СПГ-терминал построенный «Петоном»

По словам руководителя проекта Вячеслава Гришина, представляющего инжиниринговый холдинг "Петон", часть работ уже завершена. В том числе работает собранная из отечественного оборудования электростанция. Также на месте есть два трансформатора, один из них находится в постоянной работе, а второй стал резервным, пишет "Нефть Капитал".

"Рабочие при помощи уникального метода строят резервуар, необходимый для накопления газа. Его поднимут на 28 метров и поставят на фундамент. В дальнейшем откроется причал для швартовки газовозов. От завода до плавучего хранилища газ будут передавать при помощи уникального криогенопровода, длиной в три километра", - говорится в публикации.