Обогревать Калининградскую область будет СПГ-терминал построенный «Петоном»

Для обеспечения газом калининградского региона в Ленинградской области у компрессорной станции "Портовая" идет строительство СПГ-терминала, его проектная мощность составит 1,5 тонны газа ежегодно. Генеральным подрядчиком строительства является инжиниринговый холдинг "Петон".
По словам руководителя проекта Вячеслава Гришина, представляющего инжиниринговый холдинг "Петон", часть работ уже завершена. В том числе работает собранная из отечественного оборудования электростанция. Также на месте есть два трансформатора, один из них находится в постоянной работе, а второй стал резервным, пишет "Нефть Капитал".
"Рабочие при помощи уникального метода строят резервуар, необходимый для накопления газа. Его поднимут на 28 метров и поставят на фундамент. В дальнейшем откроется причал для швартовки газовозов. От завода до плавучего хранилища газ будут передавать при помощи уникального криогенопровода, длиной в три километра", - говорится в публикации.
Также известно, что в Калининградской области идут строительные работы. К примеру, здесь будет открыт терминал для приема газа, он расположится в пяти километрах от берега. На суше возведут газопровод, длина которого будет достигать 13 километров. По информации издания, газ планируется закачивать в подземное хранилище, которое расположится на глубине одного километра. Ежегодно калининградский регион потребляет 2,5 миллиарда кубометров газа. Новый завод сможет перекрыть эти потребности.