Путин высказался о значении спортивных мероприятий для популяризации ЗОЖ

Это упоминается в приветственной телеграмме российского лидера, направленной участникам и организаторам Международного форума «Россия — спортивная держава», проходящему в городе Ульяновск, написала газета «Известия».

В своем послании Путин вспомнил, что в 2018-м году Россия с успехом организовала и провела знаковые спортивные мероприятия, в частности, чемпионат мира по футболу.

По мнению президента, такие масштабные и впечатляющие мероприятия вносят большой вклад в популяризацию ценностей активного и здорового образа жизни. Также о они говорят о масштабной и командной работе, проводимой в нашей стране в деле развития массовой физической культуры и спорта высших достижений.