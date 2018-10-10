Путин высказался о значении спортивных мероприятий для популяризации ЗОЖ
Сегодня, 16:54Общество
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Президент России Владимир Путин сказал, что яркие спортивные мероприятия, проводимые в России, ведут к популяризации здорового образа жизни.
Это упоминается в приветственной телеграмме российского лидера, направленной участникам и организаторам Международного форума «Россия — спортивная держава», проходящему в городе Ульяновск, написала газета «Известия».
В своем послании Путин вспомнил, что в 2018-м году Россия с успехом организовала и провела знаковые спортивные мероприятия, в частности, чемпионат мира по футболу.
По мнению президента, такие масштабные и впечатляющие мероприятия вносят большой вклад в популяризацию ценностей активного и здорового образа жизни. Также о они говорят о масштабной и командной работе, проводимой в нашей стране в деле развития массовой физической культуры и спорта высших достижений.
Форум «Россия — спортивная держава» будет идти до 12 октября.
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