Квадратные светофоры и турбоперекрестки - на дорогах России грядут нововведения

Об этом рассказал представитель Росстандарта Александр Шумский, сообщает газета «Известия» 10 июля.

Он отметил, что подобные скоростные перекрестки со специальной размекой, подсказывающей водителю оптимальную траекторию движения, пользуются большой популярностью в европейских странах. Нововведение сможет заметно снизить аварийность.

Первый такой перекресток может появиться в российской столице уже до конца этого года.