Квадратные светофоры и турбоперекрестки - на дорогах России грядут нововведения
10 июля, 17:59ОбществоФото: commons.wikimedia.org
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В РФ уже в 2019 году могут появиться турбоперекрестки, а также светофоры с квадратными секциями.
Об этом рассказал представитель Росстандарта Александр Шумский, сообщает газета «Известия» 10 июля.
Он отметил, что подобные скоростные перекрестки со специальной размекой, подсказывающей водителю оптимальную траекторию движения, пользуются большой популярностью в европейских странах. Нововведение сможет заметно снизить аварийность.
Первый такой перекресток может появиться в российской столице уже до конца этого года.
Кроме этого, стандартные светофоры предлагается дополнить новыми элементами: сигналами «красный крест» и «идущий человек», а также стрелками. Планируется также начать установку светофоров квадратной формы, у которых световой индикатор будет занимать всю площадь одной из секций.
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